PS-Funchal ‘atira-se’ à Secretária Regional do Ambiente Susana Prada

Através de comunicado, a concelhia do PS-Funchal veio esta quinta-feira publicamente “repudiar a sistemática utilização de meios do Governo Regional da Madeira para fins de campanha eleitoral do PSD-Madeira”.

E dá exemplo: “O mais recente episódio ocorreu na freguesia de São Gonçalo, onde a secretária regional do Ambiente, Susana Prada, a coberto de uma pretensa acção de limpeza de terrenos florestais em São João Latrão, ultrapassou os órgãos autárquicos democraticamente eleitos, fazendo-se acompanhar do candidato do PSD derrotado nas referidas eleições”.

E dizem os socialistas: “Este comportamento de desrespeito pelos eleitos em soberana decisão popular nas últimas eleições autárquicas tem sido uma prática constante por parte dos membros do Governo Regional no concelho do Funchal, correspondendo a uma vã tentativa de retirar dividendos eleitorais para o partido que suporta Executivo regional”.