PS diz que Albuquerque reconhece “governação desastrosa” na Saúde

Em comunicado hoje dirigido à redacção, o Grupo Parlamentar do PS Madeira comentou as declarações do presidente do Governo Regional a propósito da remodelação do Governo da República e da saída do Ministro da Saúde.

Para o presidente do Grupo Parlamentar do PS Madeira, Victor Freitas, se a saída do Ministro da Saúde se deve a uma “situação insustentável”, como dizia Albuquerque, “na Madeira a insustentabilidade é três vezes pior (...) porque já vamos no terceiro Secretário substituído por Albuquerque”.

“Deduzimos, assim, que Miguel Albuquerque sabe do que fala e como tal, reconhece o desastre que tem sido a sua Governação na área da Saúde, como é patente pela entrada e saída de diferentes Secretários Regionais com esta pasta”, reiterou Victor Freitas.

O socialista faz, inclusivamente, referência à manchete de hoje do DIÁRIO, que faltam medicamentos no Hospital da Madeira, “contrariando as afirmações do Presidente do Governo e demonstrando a falta de coordenação e investimento na Saúde dos Madeirenses”.

Victor Freitas frisou ainda que ao assumir funções em 2015, o Governo tinha em lista de espera para cirurgias 16 mil utentes. Hoje diz que são mais de 18 mil.

“O PSD colocou no seu programa de Governo que iria criar o cheque cirurgia para resolver o grave problema das listas de espera para Cirurgia, até ao momento não implementou, bem como comprometeu-se em avançar com prazos máximos para cirurgias, nomeadamente 60 dias para doenças oncológicas e 180 dias para outras patologias e até ao momento não cumpre, entre outras medidas que nunca foram implementadas”, rematou.