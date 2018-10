PS considera urgente um plano de contingência para o Aeroporto da Madeira

“O secretário regional com a tutela disse que iria avançar com um plano de contingência para o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo e passou mais de um ano sem que o governo tenha avançado com essa medida”, afirmou Victor Freitas, na apresentação de uma iniciativa do grupo parlamentar socialista.

O PS entregou, no parlamento regional, um projecto de resolução que recomenda ao governo regional a elaboração urgente de um plano que permita das resposta às situações inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, criando condições para que o Aeroporto do Porto Santo seja uma alternativa,

Victor Freitas recordou as situações, cada vez mais frequentes - a última impediu a vinda à Região do Presidente da República -, em que o Aeroporto da Madeira não está operacional, com constrangimentos para residentes e turistas.

“Esta situação coloca em causa o destino e cria a ideia de que a viagem para a Madeira é incerta”, afirma o deputada.

O Aeroporto do Porto Santo é a alternativa, com a ligação à Madeira a ser feita pelo navio Lobo Marinho, com viagens extra e alojamento nas unidades hoteleiras da ilha. O plano deverá prever essas situações e ser implementado de imediato.

O líder parlamentar socialista lembra que os limites de vento do Aeroporto da Madeira continuam a ser alvo de estudos, mas também alerta para o facto de, devido ás alterações climáticas, as condições meteorológicas são cada vez mais adversas.