PS chama Paula Cabaço à Assembleia para explicar atrasos nas iluminações natalícias

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira requereu uma audição parlamentar à secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, com carácter de urgência, para apurar as repercussões do atraso na colocação das iluminações da época natalícia.

A montagem das iluminações de Natal e Fim de Ano, um cartaz de excelência para o Turismo da Madeira, está atrasada, segundo a Secretaria Regional do Turismo e Cultura devido a “um imbróglio jurídico”.

O PS diz que a secretaria tutelada por Paula Cabaço “corre o risco de, este ano, fazer pior do que em 2017, ano em que esta questão tanta polémica gerou e até levou o presidente do Governo Regional a dizer que ‘nem que se trabalhe de dia e de noite’ as luzes de Natal seriam acesas a 1 de Dezembro”.

O socialistas questionam se o atraso do ano transato não “serviu de lição” e se “manter-se-ão estas falhas num dos cartazes turísticos mais característicos da Região?”

Tal como refere o líder parlamentar do PS, Victor Freitas, o facto é que “o problema subsiste, quando a Secretaria Regional deveria ter acautelado todos os mecanismos para que não voltassem a ocorrer atrasos neste processo.

Assim, o Grupo Parlamentar do PS-M considera “da máxima urgência que a secretária da tutela seja ouvida no Parlamento Regional, no sentido de aferir as repercussões destes atrasos na imagem do destino Madeira, bem como para apurar as responsabilidades da tutela nesta matéria, uma vez que esta situação também ocorreu em 2017”.