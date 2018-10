PS chama Humberto Vasconcelos à ALM para exigir melhores condições para pescadores

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira esteve, esta manhã, no porto de pesca do Caniçal, para chamar a atenção do Governo Regional para os problemas que estão a afectar os pescadores.

Na ocasião, o deputado Avelino Conceição alertou para a carga horária excessiva dos pescadores, que “não podem estar horas e horas e dias para fazerem a descarga do seu peixe, algo que é prejudicial para os mesmos”.

Avelino Conceição diz que “o Governo Regional não pode descartar a possibilidade de arranjar melhores condições para os pescadores da Madeira”, nomeadamente arranjar condições de infra-estruturas de frio na Lota do Funchal para salvaguardar o pescado.

“Sabemos que o Governo central já disponibilizou quatro milhões de euros para essa infra-estrutura e o Governo Regional atrasa-se nestas soluções, prejudicando os pescadores”, apontou o socialista, alertando o Executivo para que olhe para estes problemas.

Por outro lado, o deputado deu conta de uma “situação caricata” ocorrida há dias na Madeira, que foi a “abertura do descarregamento do atum patudo”, o qual “três horas depois foi fechado, lesando alguns pescadores”.

Por essa razão, Avelino Conceição adiantou que o Grupo Parlamentar do PS-M vai solicitar uma audição parlamentar ao secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, para que explique esta situação.

“Esta situação é gravíssima, porque não podemos estar a brincar à política das pescas. Quem está no Governo Regional tem de saber estar, para que não prejudique nos anos seguintes a quota do atum da Madeira”, rematou.