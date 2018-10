PS acusa PSD de fugir ao debate sobre apoios aos bananicultores e sobre as pescas

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira promoveu, esta manhã, uma conferência de imprensa, na qual acusou o PSD de fugir ao debate sobre apoios aos bananicultores e sobre as pescas.

O deputado Avelino Conceição começou por alertar para o facto de muitos bananicultores que viram as suas produções afectadas pelas intempéries de Fevereiro e Março ainda não terem recebido as compensações pelas perdas que tiveram, lembrando que o secretário regional da Agricultura e Pescas, “por várias vezes, disse em actos públicos que o problema já estava resolvido ou que se ia resolver logo a seguir”.

O que é certo, diz o socialista, é que “estamos em outubro e muitos bananicultores ainda não receberam as devidas compensações”.

O parlamentar quer também saber se o levantamento das perdas que os bananicultores tiveram se estendeu a toda a Madeira, uma vez que diz ter conhecimento de que “há concelhos, nomeadamente Santa Cruz e Machico, onde ninguém da Secretaria ou de outro organismo qualquer se chegou a perguntar se havia percas nessas plantações”.

“São dúvidas que nós tínhamos para colocar ao senhor secretário, mas o PSD não autorizou” a audição parlamentar solicitada pelo PS, disse, acrescentando que “o PSD está a fugir ao debate destas questões que afetam os bananicultores”.

Por outro lado, Avelino Conceição abordou também a questão das pescas e pergunta a Humberto Vasconcelos por que é que a quota do atum patudo foi aberta e fechada horas depois. “Achamos estranho, porque quando é atingida a quota, se se abre novamente para a descarga de novo peixe, nós podemos ficar prejudicados nas quotas futuras, como parece que está a acontecer”, advertiu.

O deputado deu conta também que quando o porto do Caniçal foi construído havia cinco gruas para descarga de pescado e que, neste momento, existem apenas duas, uma das quais avariada. “Queríamos perguntar ao senhor secretário onde estão as outras três gruas e quem deu autorização para que fossem levantadas daquele espaço”, questionou. O PS quer também saber o porquê do adiamento da reconstrução da lota do Funchal.

Por fim, Avelino Conceição lamentou que responsáveis do executivo tenham ido “para a televisão ameaçar os açorianos e dizer que para o próximo ano não iam passar as licenças habituais que são passadas para as embarcações açorianas”, já que a maioria das embarcações açorianas são ocupadas por tripulantes de Machico e do Caniçal”.