PS acusa Governo Regional de “virar as costas” ao Porto da Cruz

O PS-Madeira promoveu, ontem, uma iniciativa política no Porto da Cruz,durante a qual acusou o Governo Regional de “virar as costas” a esta freguesia, pela falta de celeridade na resolução de problemas causados pelas intempéries de Fevereiro de 2010 e Novembro de 2013.

O líder do regional do partido socialista começou por responder às declarações de Miguel Albuquerque, que instou os madeirenses a estarem atentos ao Governo da República da responsabilidade do PS.

“Eu, como presidente do PS-Madeira, reitero as palavras do ainda presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dizendo exactamente que os madeirenses têm de estar atentos a todo o trabalho, a todo o empenho do Governo da República da responsabilidade do Partido Socialista para com a Região Autónoma da Madeira”, declarou Emanuel Câmara.

Como exemplo, o dirigente socialista apontou a transferência de cerca de 17 milhões de euros dos jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a Madeira, “que servirão para acudir às necessidades da Região, nomeadamente, e como já foi veiculado pelo Governo Regional, no sector da Saúde e na parte social”.

Por outro lado, Emanuel Câmara salientou que a Lei de Meios, a qual “veio acudir” aos problemas causados pelas intempéries que assolaram a Região, nomeadamente em Fevereiro de 2010, foi também da responsabilidade de um Governo da República do PS.

O presidente do PS-M constatou também que, “infelizmente, em toda a Região ainda se verificam situações particulares, em que não houve, da parte do Executivo madeirense, uma forma célere de atacar os problemas que apoquentaram as populações” e dá como exemplo o Porto da Cruz.

“Esta freguesia foi assolada por intempéries e não houve, por parte do Governo Regional, uma celeridade na resolução dos seus problemas”, disse Emanuel Câmara, apontando os casos do cemitério do Porto da Cruz, a canalização de algumas ribeiras e muros de suporte das mesmas e de propriedades.

A direcção do PS-M lamentou ainda que o dinheiro da Lei de Meios nem sempre tenha sido utilizado na reconstrução pós-20 de Fevereiro.