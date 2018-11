PS acusa Governo PSD-M de tentar virar os madeirenses contra o governo da República

Face às notícias veiculadas ontem e hoje em diversos órgãos de comunicação social, a propósito dos “alegados 30 milhões de euros de apoio às vítimas dos incêndios de 2016”, o Grupo Parlamentar do PS-M considera que se trata de uma “estratégia” do “Governo PSD-M” para “tentar virar madeirenses contra o Governo do PS na República e só convence quem anda distraído”.

Victor Freitas assina um comunicado onde afirma que o Governo Regional tem “objectivos político-partidários, e instrumentaliza os órgãos de Governo próprio e a Autonomia “ao serviço de um partido”, demonstrando “falta de respeito pela Autonomia e pela inteligência dos madeirenses”.

“O PSD que não confunda com a estratégia gizada por Miguel Albuquerque e Passos Coelho, cujo objectivo foi afastar Alberto João Jardim do poder, utilizando para isso o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, sacrificando os madeirenses, para satisfação de Miguel Albuquerque no seu assalto ao poder, dentro e fora do partido” e levou à “soma astronómica de 25 mil desempregados e a que 15 mil tenham emigrado”, gerando ainda “falências em catadupa e aumento exponencial da pobreza na Madeira”, acusa o presidente do Grupo Parlamentar do PS-Madeira.

Sobre os incêndios de 2016 que causaram milhões de euros de prejuízo à Região, destaca a atitude do Governo da República que “prontamente disponibilizou-se para ajudar a Madeira, como é do conhecimento público”, com dinheiro destinado à “consolidação de escarpas, medidas de segurança às populações e verbas para equipamentos de protecção civil para os bombeiros”.

Victor Freitas acusa o Governo Regional de “incompetente” em relação à utilização dos 30 milhões de euros disponibilizados, uma vez que, diz o PS, só executou 924 mil euros, ou seja, cerca de 2,8% do total da verba, até Julho deste ano. Nas cntas do PS, significa que se o Governo PSD mantiver a actual taxa de execução, “levará 70 anos a gastar os 30 milhões de euros”.

É entendimento do PS que o Governo PSD está a “executar pouco com o objectivo de culpar o Governo da República”, situação considerada “gravíssima”, na medida em que o Governo está a “prejudicar” as vítimas dos incêndios com “objectivos eleitorais”, o que é “vergonhoso a todos os níveis”, adianta Victor Freitas que lamenta o facto de tentarem iludir o Presidente da República em relação a esta matéria, mantendo, no entanto, a confiança em Marcelo Rebelo de Sousa para se inteirar sobre esta matéria de forma “cabal, como tem sido a sua imagem de marca”.