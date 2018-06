Próximas jornadas parlamentares atlânticas realizam-se em Cabo Verde em 2020

A ‘Declaração dos Açores’, que resume os trabalhos das IX Jornadas Parlamentares Atlânticas termina com a decisão de realizar o próximo encontro dos parlamentos da Macaronésia em Cabo Verde, em 2020.

As jornadas, que reúnem os parlamentos regionais da Madeira, Açores e Canárias e a Assembleia Nacional de Cabo Verde, terminaram com uma declaração em que é defendida a necessidade de continuar a haver um apoio especial da União Europeia ás regiões ultraperiféricas e o reforço da relação da UE com a República de Cabo Verde.

Os parlamentos insulares alertam para os “perigos que o projecto europeu enfrenta”, face ao aumento do “racismo e xenofobia, do nacionalismo e do populismo” e do desinteresse dos cidadãos face à política.

A ‘Declaração dos Açores’ refere que as apostas europeias devem “fundar-se num quadro plurianual para o pós 2020 que permita, entre outras dimensões, reafirmar a trajectória de coesão e de convergência entre as regiões europeias”.

As regiões insulares lamentam a “falta de ambição” da proposta de orçamento da Comissão Europeia para 2021-2027, sobretudo na redução do financiamento da política de coesão, bem como da política agrícola comum e política de pescas.

A manutenção e, “se possível”, o reforço dos apoios às regiões ultraperiféricas é várias vezes referida o documento dos Açores.