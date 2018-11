Provedoria da Justiça promove no Funchal Colóquio Declaração Universal dos Direitos Humanos

A Provedoria de Justiça promove no Funchal, na próxima quinta-feira, 8 de Novembro, às 10 horas, o Colóquio ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos – Um Olhar Atlântico’.

Trata-se de uma iniciativa que decorre no âmbito das comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conta com o patrocínio do programa DEMOS da União Europeia, orientado para a formação de funcionários da Administração Pública nos domínios da educação para a cidadania e da transparência procedimental.

O Provedor de Justiça é um órgão do Estado independente que defende as pessoas que vejam os seus direitos fundamentais violados ou se sintam prejudicadas por actos injustos ou ilegais da administração ou outros poderes públicos. É um defensor dos cidadãos e ao mesmo tempo um promotor de uma administração pública justa e eficaz.

Em Portugal, o Provedor de Justiça é também Instituição Nacional de Direitos Humanos, cabendo-lhe promover e defender os direitos humanos e assegurar que o Estado português cumpre as convenções internacionais que assinou neste domínio. É ainda Mecanismo Nacional de Prevenção, devendo assegurar que Portugal cumpre a Convenção e os Protocolos das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Fá-lo essencialmente mediante visitas regulares, e sem aviso prévio, a estabelecimentos prisionais e centros de detenção.

O Colóquio realiza-se no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, no Funchal, e contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Teresa Anjinho, Provedora-adjunta de Justiça, Rafael Yanes Mesa, Deputado do Parlamento de Canárias, Vânia de Jesus, Presidente do Instituto da Habitação da Madeira e Rubina Leal, deputada na Assembleia Regional.