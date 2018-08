Protocolo entre Fábrica da Igreja Paroquial do Espírito Santo e a Câmara do Porto Santo para apoiar actividades

Para garantir a viabilidade do plano de cooperação, definido no protocolo entre a Fábrica da Igreja Paroquial do Espírito Santo e a Câmara Municipal do Porto Santo, em 8 de agosto de 2017, o Município do Porto Santo vai prestar apoio financeiro, no montante global de 20 mil euros, destinado às actividades referidas no âmbito do daquele protocolo.

A assinatura do protocolo de cooperação ocorreu, no passado dia 2 de Agosto.

A deliberação da Proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município do Porto Santo e a Fábrica da Igreja do Espírito Santo, de 8 de agosto de 2017, foi aprovada por unanimidade.