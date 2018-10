Protecção Civil promove formação sobre como detectar e lidar com gases perigosos

São esperados cerca de 100 profissionais. A Secretaria Regional da Saúde, através do Serviço Regional de Protecção Civil, organiza, amanhã, uma formação sobre a ‘Detecção de Gases’.

Este workshop, que vai decorrer no auditório da Protecção Civil, entre as 9 e as 13 horas e que conta com Pedro Ramos na abertura, “destina-se a fornecer aos participantes as informações essenciais que lhes permitam, no que respeita aos locais com atmosferas potencialmente tóxicas e/ou explosivas, nomeadamente: Interpretar a legislação e regulamentos aplicáveis; Identificar as áreas e espaços perigosos; Conhecer e identificar os riscos; Aplicar os procedimentos e métodos para uma actuação segura; Usar correctamente os instrumentos de detecção e medição de gases e vapores; Conhecer os modos de protecção e utilizar os equipamentos e instrumentação destinados a atmosferas explosivas”.

A realização da formação resulta de “uma parceria entre o Serviço Regional de Protecção Civil e uma empresa nacional com ampla experiência em segurança industrial, em áreas multidisciplinares da engenharia, com particular enfoque na protecção contra incêndios.”

“Consciente da importância que esta área do conhecimento detém para a protecção de todos aqueles que operam em locais com atmosferas potencialmente tóxicas e/ou explosivas, esta acção formativa conta com a participação de diversas instituições e empresas da Região Autónoma da Madeira, desde municípios, empresas de navegação, de energia, da gestão aeroportuária e da segurança contra incêndios, bem como diversos agentes de Protecção Civil.”