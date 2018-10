Protecção Civil da Madeira faz recomendações à população

De acordo com os contactos estabelecidos entre o CROS e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nas próximas horas prevê-se a aproximação e passagem do furacão ‘Leslie’, a norte do arquipélago da Madeira. A posição mais próxima está prevista para o fim da manhã do dia 13 (sábado), a cerca de 250 km a norte da ilha da Madeira.

Deste modo, o arquipélago da Madeira está sob vigilância, existindo uma probabilidade de 60 a 80% das ilhas da Madeira e de Porto Santo começarem a sofrer os efeitos da LESLIE a partir das 06 UTC do dia 13 (sábado), em termos de agitação marítima, vento e precipitação.

Na região da Madeira a altura significativa das ondas será da ordem de 4 a 5 m e altura máxima da ordem dos 8 a 10 m. Na costa sul, os máximos deverão ocorrer entre as 12 e as 18 UTC e na costa norte e Porto Santo entre as 12 UTC do dia 13 (sábado) e as 12 UTC do dia 14 (domingo).

Os máximos da intensidade do vento, de sudoeste, deverão ser registados na madrugada e manhã do dia 13 (sábado) com valores da ordem dos 80 a 90 km/h nas regiões costeiras e 100 a 120 km/h nas regiões montanhosas.

Nos dias 13 (sábado) e 14 (domingo) prevê-se a ocorrência de precipitação moderada ou aguaceiros pontualmente fortes, em especial nas regiões montanhosas.

Recomendações para Vento Forte

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica.

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

- Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

- Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas ao trânsito.



Recomendações para Chuva Forte

- Esteja atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação.

- Em caso de inundação no interior de sua casa por excesso de chuva, contacte os Bombeiros locais e/ou o Serviço Municipal de Protecção Civil do seu concelho.

- Ao conduzir nestas condições, reduza a velocidade, conduzindo com precaução devido a possíveis congestionamentos de tráfego. Tenha atenção aos lençóis de água que podem formar-se, não conduza ou estacione em zonas propícias a inundações.

- Tenha em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados.

- Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas ao trânsito.

Recomendações para Agitação Marítima

- Atendendo à forte ondulação, é de evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias).

- Nas zonas em risco de erosão costeira, a população deverá tomar atenção à eventual afectação de edifícios (habitações, estabelecimentos comerciais, apoios de praia, etc.), localizados junto à costa ou próximo de praias.



O site do SRPC, IP RAM – www.procivmadeira.pt. e na APP Prociv Madeira – mantém-se permanentemente actualizada, em articulação com o Observatório Meteorológico do Funchal, a informação relativa à evolução da situação meteorológica.