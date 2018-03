Protecção Civil alerta para chuvas fortes entre as 21 horas de hoje e as 9 horas da manhã de amanhã nas regiões montanhosas

O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu ao início desta noite um comunicado dando conta do agravamento do estado do tempo durante a noite de hoje e o dia de amanhã, bem como dando recomendações à população face às condições meteorológicas adversas que poderão acontecer em algumas zonas do arquipélago.

“Com a aproximação e passagem, a norte do Arquipélago da Madeira, de uma vasta depressão frontal, de forte actividade, prevê-se para as próximas horas um agravamento geral do estado do tempo, em particular no que se refere ao vento.

Assim, o vento será em geral forte desde o início da tarde de hoje (dia 8) e o fim da tarde de amanhã (dia 9), em particular durante a próxima noite e início da manhã, período em que as rajadas do vento poderão chegar a 100 km/h na costa sul e 130 km/h nas regiões montanhosas. Neste período, na costa norte da Madeira e em Porto Santo as rajadas previstas são da ordem dos 70 km/h”, avança o comunicado enviado à nossa redacção.

“Entre o fim do dia de hoje (dia 8) e a tarde de amanhã (dia 9) prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente moderados ou fortes nas regiões montanhosas, acompanhados de trovoada. Nas regiões montanhosas, entre as 21 h de hoje e as 09 h de amanhã, poderão ser registados valores da ordem dos 40 mm numa hora e/ou 60 mm em 6 horas.

Amanhã (dia 9), entre o início da manhã e o fim do dia, prevê-se mar agitado com ondas de sudoeste da ordem dos 4 a 5 m, na costa sul da ilha da Madeira e em Porto Santo, onde esta situação se deverá manter durante o dia 10 (sábado)”, conclui.

Assim o Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM deixa as seguintes recomendações:

Chuva Forte:

- Esteja atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação.

- Em caso de inundação no interior de sua casa por excesso de chuva, contacte os Bombeiros locais e/ou o Serviço Municipal de Protecção Civil do seu concelho.

- Ao conduzir nestas condições, reduza a velocidade, conduzindo com precaução devido a possíveis congestionamentos de tráfego. Tenha atenção aos lençóis de água que podem formar-se, não conduza ou estacione em zonas propícias a inundações.

- Tenha em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados.

- Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas ao trânsito.

Vento Forte

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.