Proposta sobre prédios devolutos foi aprovada na reunião da Câmara do Funchal

A proposta sobre os prédios devolutos que foi hoje à reunião de Câmara do Funchal foi aprovada pelos vereadores da Confiança. O PSD votou contra e o CDS absteve-se.

Tal como o DIÁRIO noticiou hoje, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai entregar ao Fisco uma lista com 240 prédios devolutos e em ruínas na cidade que foram inventariados por uma empresa contratada pela autarquia para o efeito e cujo levantamento continua a decorrer, para que seja aplicado o agravamento - para três vezes mais - na taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos respectivos proprietários, conforme determina a lei.

Na Reunião de Câmara, o Município aprovou então declarar como devolutos os imóveis que já foram alvo desse levantamento técnico, desencadeando assim os procedimentos necessários à comunicação dessa lista à Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeito de agravamento do IMI, conforme previsto no artigo 112.º do Código do IMI.