Proposta do PSD sobre reabilitação urbana na cidade no Funchal foi chumbada pela autarquia

O PSD lamenta que a proposta apresentada hoje, na reunião de Câmara do Funchal, para a criação de uma Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) com vista à a repovoação e dinamização económica e comercial da Cidade, tenha sido chumbada.

Elias Homem de Gouveia explicou que a constituição de uma SRU no Funchal, à semelhança de outras implementadas em cidades como Lisboa e Porto iria permitir à CMF cumprir a sua missão social.

“Neste momento, o executivo camarário definiu uma estratégia de reabilitação deficitária que contempla apenas benefícios fiscais”, disse o vereador social-democrata, sublinhando que neste momento a Cidade só pode contar com a iniciativa privada que tem em vista o lucro. Isto acaba por inviabilizar a fixação da população e a dinamização económica local.

Segundo Homem de Gouveia, a constituição de uma SRU “permitiria negociar com os proprietários a reconstrução dos prédios degradados e possibilitaria a habitação urbana com rendas sociais”, situação que o executivo “relegou para segundo plano a sua missão social”.

No que respeita à manutenção da taxa do IMI, os sociais-democratas elogiaram a medida camarária. No entanto alertaram para a injustiça do agravamento do IMI para os proprietários de prédios degradados e devolutos. “O que existe é o agravamento do IMI para os prédios em ruína em 30% (limite máximo). Para os prédios devolutos o IMI vai triplicar. Foi isso que a Câmara Municipal do Funchal decidiu. Nós achamos que é demasiado, porque vai penalizar pessoas que não têm capacidade financeira para reabilitar as suas casas ou prédios”, salientou.