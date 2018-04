Projecto ‘Laboratório de aprendizagem’ arrancou na Escola Horácio Bento de Gouveia

A Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG), no Funchal, realizou esta manhã a sessão de abertura do projecto ‘Laboratório de aprendizagem’ numa cerimónia que contou com a presença de Jorge Carvalho. O Secretário Regional da Educação elogiou o projecto numa altura em que a missão da escola já não é a mesma e as Novas Tecnologias de Informação estão cada vez mais omnipresentes. “Se esta geração é a chamada ‘geração digital’, temos evidentemente de responder a estas mudanças, a estas exigências e a estes desafios que a sociedade nos coloca, procurando dar respostas educativas”, referiu o secretário, entendendo que a escola terá de ser diferente, as práticas pedagógicas terão de sofrer uma renovação de metodologias potenciando mais criatividade, motivação e inovação, sendo necessário apostar na formação dos professores e, acima de tudo, preparar os alunos para uma sociedade futuramente tecnológica.

O governante com a pasta da educação referiu ainda que os vários tipos de linguagem de programação e a própria robótica estão a ganhar uma importância crescente no mundo actual e “urge incrementar as potencialidades da utilização da robótica em contexto educativo e desenvolver capacidades transversais, tais como o pensamento analítico, a resolução de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade”.

Fátima Teles, presidente do Conselho Executivo da HBG, usou da palavra para explicar que o equipamento foi fornecido pela empresa Inforeasy e as despesas foram suportadas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB23 HBG, que “desde há algum tempo a esta parte, tem manifestado plena receptividade em disponibilizar verbas para a aquisição de materiais escolares que se perspectivam na adopção de práticas pedagógicas inovadoras, interactivas e criativas, em prol de um currículo de aprendizagem abrangente, que promova a mudança sugerida para a Educação do século XXI”.

Disse ainda que é no pressuposto de autonomia organizacional e de flexibilização de saberes interligados, que a liderança deste estabelecimento de ensino pretende rever-se, continuando a apostar simultaneamente em projectos de transversalidade curricular que complementam os pressupostos de cidadania evocados e a par e passo na implementação de um currículo específico em que se inserem os alunos.