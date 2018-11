Projecto europeu ‘Living Bridges’ apresentado a 14 de Novembro na UMa

A Universidade da Madeira (UMa) vai acolher no próximo dia 14 de Novembro, a conferência ‘Living Bridges – Towards Interdisciplinary Research on People of Dialogue’.

O evento tem como objectivo apresentar o ‘Living Bridges’, um projecto europeu que foca o multiculturalismo na actualidade e ambiciona encontrar novas formas de resolução de problemas através do diálogo.

A sessão de abertura da conferência terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, às 9h30, e será presidida pelo Reitor da UMa, José Carmo.

Na ocasião, estarão também presentes o coordenador do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais (UMa-CIERL), Paulo Rodrigues, e o membro do Conselho Geral da UMa, Margarida Pocinho.

A partir das 10 horas, Mariusz Kwiatkowski e Dorota Bazun, da Universidade de Zieloná Gorá, na Polónia, irão proferir, respectivamente, as seguintes comunicações: ‘Living Bridges. Invitation to Interdisciplinary Research’ e ‘Trainers of Intercultural Communication as Living Bridges’.

Segue-se, pelas 11h30, a apresentação do livro ‘Stress e Educação’, fruto de um trabalho colaborativo entre o UMa-CIERL e a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, no âmbito da organização conjunta das ‘Jornadas Psicopedagógicas: Stress e Educação’, decorridas em Maio passado.

A participação na conferência é gratuita.