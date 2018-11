Projecto ‘Equipa de Apoio Psicossocial’ é apresentado segunda-feira por Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, segunda-feira, dia 5 de Novembro, às 12 horas, à apresentação do Projecto - Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), integrado no Programa Humaniza da Fundação La Caixa, a ter lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As reuniões de trabalho e outras actividades para implementação e divulgação deste projecto junto dos profissionais de saúde no SESARAM e na comunidade iniciaram-se em Outubro deste ano e decorre agora o período de formação das equipas, com a ida para o terreno a ocorrer no final do mês de Novembro.

Com estas equipas no terreno, estima-se que, por ano, cerca de 250 doentes e 500 familiares sejam beneficiados com este tipo de apoio.

Recorde-se que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através da Unidade de Cuidados Paliativos, foi uma das dez unidades do país seleccionadas para a constituição de uma Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), no âmbito do Programa Humaniza da Fundação La Caixa, um projecto que visa reforçar o apoio a pessoas com doenças avançadas.

Este Programa Humaniza da Fundação La Caixa teve início em Espanha em 2009 e tem alcançado resultados muito positivos no apoio aos doentes em cuidados paliativos e seus familiares, pelo que agora foi alargado à Região Autónoma da Madeira com vista alargar os seus benefícios a todos os cidadãos portugueses.

Refira-se que a iniciativa EAPS tem por finalidade complementar a resposta oferecida às necessidades dos doentes e dos seus familiares no que concerne às exigências específicas de apoio psicossocial e espiritual, bem como de acompanhamento no luto e apoio às equipas de profissionais que cuidam de pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.

A EAPS é constituída por dois assistentes sociais, um psicólogo a tempo inteiro e outro a tempo parcial. Concluído o processo de integração e de formação, esta equipa passará a intervir prestando apoio psicossocial, espiritual e no luto aos doentes referenciados aos cuidados paliativos e seus familiares, bem como apoio aos profissionais das equipas de saúde que os acompanham.

O Programa Humaniza dispõe de uma direcção operacional e uma direcção científica, que são responsáveis pelo acompanhamento da implementação do projecto, avaliação de procedimentos, resultados, prestando apoio científico, metodológico e de gestão, para além de zelar pela correcta aplicação do modelo de apoio psicossocial e espiritual.