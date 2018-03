Projecto da UMa e do M-ITI aprovado pela Comissão Europeia

A Universidade da Madeira (UMa) e o Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI) viram recentemente aprovado pela Comissão Europeia o Projeto MAST - Master Module in Art, Science and Technology.

A proposta do projecto foi seleccionada num contexto de forte concorrência, de entre mais de cem propostas, e avaliada de forma muito positiva, estando agora elegível para o financiamento, no valor de 431, 603 euros.

O MAST insere-se no âmbito do Mestrado em Design de Media Interactivos (MDMI) da UMa e consiste no desenvolvimento e implementação de um módulo de estudo aplicado, que promova currículos transversais, combinando Arte, Ciência e Tecnologia, bem como metodologias e práticas do domínio académico com o Sector Cultural e Criativo.

Para Sergi Bermúdez i Badia, docente do MDMI, a aprovação do MAST constitui “uma excelente oportunidade para os nossos alunos”, uma vez que “as atividades com as instituições parceiras irão permitir uma formação única na Europa na intersecção da Arte, Ciência e Tecnologia.”

As actividades do projecto estão agrupadas em 5 pacotes de trabalho, cada um organizado de acordo com um conjunto de actividades interrelacionadas, ao longo de 28 meses, num total de 30 ECTS. Das várias actividades previstas, destaca-se a realização de workshops, seminários, desafio de indústria e tutoria em tandem, incidindo principalmente na transdisciplinaridade e no desenvolvimento de competências práticas e transferíveis.

Refira-se que, o Mestrado em Design de Media Interativos entrou em funcionamento no letivo de 2017/2018, tendo obtido aprovação incondicional por um período de seis anos por parte da A3ES–Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

O mestrado é leccionado em língua inglesa e tem como objectivos fundamentais produzir conhecimento avançado no campo dos media interactivos, bem como formar e qualificar agentes

activos, aspirantes ou profissionais já estabelecidos, investigadores e académicos, nesta área criativa, num ambiente de aprendizagem estruturado e estimulante.