Programas de emprego com 40% de empregabilidade

São 370 as pessoas que, estando desempregadas e inscritas no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), iniciaram este mês de Setembro vários programas de emprego desenvolvidos por aquela entidade. A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, esteve, ao final da manhã de hoje, no auditório do IEM para a habitual sessão de boas vindas destinada a estas pessoas.

Na ocasião, a governante sublinhou que estes programas de emprego são uma das ferramentas que o Governo Regional disponibiliza para ajudar na inserção profissional “e com taxas de empregabilidade superiores a 40%”. Ontem o momento foi para falar com as pessoas que iniciaram programas de emprego neste mês de Setembro, por forma a sensibilizá-las, para o trabalho que o Governo e o IEM tem realizado e sobretudo para que as pessoas esteja motivadas, porque a experiência tem ditado que quanto mais uma pessoa se envolve na instituição onde desenvolve o programa, maior é a probabilidade de vir a ser contratada é grande.