Programa de saúde oral para 11 mil crianças

‘Madeira a Sorrir’ realizou mais de 19 mil tratamentos no último ano lectivo. Sessões de sensibilização chegaram a 152 escolas da Região, mas ainda há muito a fazer em matéria de prevenção de saúde oral.

Esta é a manchete da edição de segunda-feira do DIÁRIO, que dá também um grande destaque às questões relacionadas com a educação.

Noticiamos que a UMa não está a conseguir reverter a perda de alunos. Ao contrário de outras universidades nacionais, o estabelecimento de ensino superior da Região está com dificuldades em recuperar o número de estudantes perdido no período da crise. Fique também a saber que o ultimo presidente da Comissão Instaladora da UMa, João David Pinto Correia, morreu ontem, em Lisboa, aos 79 anos.

‘Um incêndio no centro do Funchal pôs uma família sem casa’ e ‘há duas novas ponchas patenteadas’, são outros dois temas com chamada à primeira página.

No campo desportivo fazemos a reportagem completa das derrotas do Marítimo e do Nacional.

Estes e outros temas de inegável interesse podem ser lidos na sua edição de hoje do DIÁRIO.