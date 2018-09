Programa comunitário disponibiliza sete milhões de euros às empresas da Madeira

Depois de quase dois anos em que o programa esteve encerrado, é aberta agora a segunda convocatória do sistema de incentivo INTERREG MAC (Madeira, Açores e Canárias) 2014-2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que marcou presença no lançamento desta convocatória, esta manhã, na Casa da Luz, serão disponibilizados às empresas e instituições regionais um montante que ascende aos sete milhões de euros.

“Este apoio é de extrema importância, pois este fundo é dos principais instrumentos à disposição das Regiões Ultraperiféricas (RUP) de Espanha e Portugal. O objectivo é procurar oferecer uma resposta eficaz e eficiente aos desafios comuns com que estas regiões se deparam em termos de inovação, competitividade, internacionalização e desenvolvimento sustentável. No global, entre a primeira e a segunda convocatória que agora é aberta, a dotação FEDER do programa ascende aos 126 milhões de euros dos quais perto de 12 milhões foram já afectos à Região Autónoma da Madeira”, anunciou Pedro Calado.

Ainda segundo as palavras do governante, na primeira convocatória deste programa foram aprovados 47 projectos, entre públicos e privados, totalizando um montante de 7,4 milhões de euros de despesa pública e com participação do FEDER em 6,3 milhões de euros, valor esse que “corresponde a 54% da dotação do fundo disponível para a Madeira e Porto Santo no período total do programa”.

O ‘vice’ evidenciou ainda que foi graças à “persistência e o empenho do Governo Regional da Madeira e dos restantes parceiros - Açores e Canárias -, que foi possível voltar a abrir o programa, cuja primeira convocatória fechou em Novembro de 2016, impedindo a apresentação de novas candidaturas por parte dos potenciais candidatos”.