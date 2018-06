Professores decidem amanhã se levantam ou não a greve

Só amanhã a meio da manhã o Sindicato dos Professores da Madeira vai dar uma resposta à Secretaria se levanta ou não a greve às avaliações que já está em vigor. Francisco Oliveira está satisfeito com a abertura demostrada pelo Governo Regional, mas considera a proposta apresentada de recuperação do tempo de serviço em seis anos uma base para a negociação. Durante cerca de 24 horas o SPM vai ouvir os educadores e professores através da Internet e só então dará uma resposta à tutela.

Em causa está uma divergência entre a proposta apresentada em Dezembro pelo Sindicato e a agora enviada pelo Gabinete de Jorge Carvalho. O secretário regional da Educação propõe a recuperação das horas lectivas em seis anos, com início em Setembro do próximo ano e sujeita a algumas regras, como avaliação e permanência de pelo menos um ano no escalão. Francisco Oliveira tinha pedido que o tempo congelado fosse reposto num prazo máximo de quatro anos e a contar já a partir do dia 1 de Janeiro de 2019, isto para referir apenas os aspectos gerais.

A decisão será tomada num processo democrático de auscultação dos sócios, garantiu o dirigente sindical. “Nós não podemos ser precipitados. A direcção apresentou em Dezembro passado uma proposta à Secretaria construída com base naquilo que eram as opiniões e também as reivindicações dos seus sócios e esta proposta está ainda afastada do modelo que nós apresentámos”, afirmou Francisco Oliveira, depois de reconhecer como “muito positiva” a chegada da proposta da Secretaria.

O levantamento ou não da greve às avaliações que já está em vigor vai depender da posição dos sócios em relação a esta proposta do Governo. Em função do que disserem será decidido continuar ou levantar a greve decretada por tempo indeterminado.

“Sendo este um processo tão crucial para o futuro da carreira docente da Região Autónoma da Madeira, considerado tão prioritário pelos professores e educadores, não queremos decidir sem dar a palavra a todos eles ou pelo menos dar essa possibilidade”, afirmou o presidente do SPM. Francisco Oliveira sente que a proposta enviada pela Secretaria é um “passo em frente”, mas é um ponto de partida. “Estamos de boa-fé no processo negocial e acreditamos que os sócios podem considerar esta proposta como uma boa base negocial, que é disso que se trata. É uma proposta aberta, como dizia o e-mail em que foi enviada a proposta e portanto, sendo uma base negocial ela pode, ao longo do processo negocial, sofrer evolução e aproximar-se daquilo que o SPM e os seus sócios consideram ser uma proposta justa e que respeite o que está consignado em lei, nomeadamente no Estatuto da Carreira Docente”, defendeu.