Professores de Inglês promovem formação na ‘Horácio Bento’

A Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) promove hoje, sexta-feira, às 14h30, uma formação de curta duração denominada «Every Song Tells a Story and Every Story is Worth Telling», dinamizada pela formadora canadiana Anna Pires.

Esta formação destina-se a professores de todos os graus de ensino e coloca o enfoque na combinação da música e das histórias em sala de aula como meio para promover aprendizagens significativas em língua estrangeira. Será uma sessão totalmente orientada para a prática lectiva, centrada no contexto de sala de aula.

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia acolhe o evento, através da coordenação do professor Rómulo Neves, e as inscrições são efetuadas através do envio de um email para appimadeira@hotmail.com, com os dados do docente. A participação é gratuita.