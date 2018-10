Produtos da Calheta promovidos em Londres

A Calheta esteve em destaque na cidade de Crawley, no Reino Unido, com os produtos da Sociedade de Engenhos da Calheta e da Quinta Pedagógica dos Prazeres, num evento que decorreu no salão da Câmara de Crawley.

Ontem decorreu a assembleia pública da Câmara de Crawley, presidida pelo o mayor português, Carlos Castro, e após esta reunião teve lugar no salão da Câmara uma degustação de vários produtos da Calheta onde mereceram o destaque da Sociedade de Engenhos da Calheta: a aguardente envelhecida, as broas de mel, os bolos de mel, mel de cana, e da Quinta Pedagógica dos Prazeres, com a sidra, as compostas e os licores internacionalmente reconhecidos, para os deputados.

No próximo domingo haverá outro momento de promoção destes produtos no salão paroquial da igreja católica da cidade de Crawley a realizar-se pelas 16 horas, aberto a toda a comunidade, num dia dedicado ao Mayor Carlos Castro, mas com destaque para chá oriundo da Quinta Pedagógica dos Prazeres não fossem os ingleses grandes apreciadores de chá.

O edil tem sido o verdadeiro divulgador dos produtos da Calheta; o que é já fruto da sua última visita àquele concelho da Ilha da Madeira.