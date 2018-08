Produção global de resíduos na Região foi de 186,1 mil toneladas

Segundo estimativa elaborada pela Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), a produção global de resíduos em 2017, na RAM, rondou as 186,1 mil toneladas, valor inferior em 4,0 mil toneladas comparativamente ao ano precedente. Esta redução de 2,1% é explicada pela diminuição da deposição de inertes, que passou de 32,7 para 25,2 mil toneladas entre 2016 e 2017. Excluindo esta componente da deposição de inertes - que ao longo dos anos tem apresentado flutuações apreciáveis - a variação anual da produção global de resíduos seria de +2,2% (+3,4 mil toneladas).

A principal componente da produção global diz respeito aos resíduos que são tratados na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (132,9 mil toneladas), os quais registaram um acréscimo de 1,7% relativamente a 2016. Por sua vez, os resíduos destinados a reciclagem/valorização fora da RAM rondaram as 25,9 mil toneladas, observando um aumento de 6,6% relativamente ao ano de 2016.

Nos recicláveis, destaque para o cartão e papel, que em conjunto atingiram em 2017 as 9,1 mil toneladas (-2,0% que em 2016). Relevo ainda para o vidro que rondou as 6,0 mil toneladas (+4,8% que no ano anterior) e também para as sucatas/metais que rondaram as 5,7 mil toneladas (+19,8% que em 2016).