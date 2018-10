Procura o spot ideal para o seu evento? Aqui damos vida ao seu sonho!

O Pestana CR7 Funchal afirma-se cada vez mais como o hotspot dos eventos na Madeira! Este hotel apresenta uma particularidade única, está aberto a todo o público que não apenas os hóspedes, por isso está receptivo a todos quantos queiram estabelecer parcerias e partilhar de tudo o que o universo Pestana CR7 tem para oferecer, tendo em vista uma simbiose entre o que é marcadamente regional e um lado mais moderno, vanguardista e lifestyle, à semelhança do que é praticado nas principais capitais europeias.

No Pestana CR7 Funchal não existem regras que limitem a criatividade. A nossa equipa está disposta a ouvir os clientes e, sobretudo, disponível para pensar em conjunto, com vista ao sucesso de todos os eventos que acolhe, olhando sempre às necessidades, anseios e expectativas dos nossos parceiros. Damos vida ao sonho!

De certeza que já ouviu falar do rooftop do Pestana CR7 Funchal, o melhor spot da cidade, com os melhores serviços, rodeado de pessoas bonitas e com uma electrizante vista sobre o anfiteatro funchalense. Entre no nosso mundo, mas sobretudo construa a sua própria história na melhor das companhias. Para comprovar o sucesso dos eventos que o hotel acolhe, damos como exemplo, as íltimas festas de sucesso realizadas no nosso rooftop, como a Gala Adriana Laser e a festa organzida pela Tender Events.

“To be the best you need the best”, por isso, no Pestana CR7 Funchal, contamos com o melhor da alma madeirense e com o empreendorismo enraizado em todos os madeirenses para tornarmo-nos cada vez melhores.

Agende uma visita connosco, contacte-nos e venha sentir a energia do espaço que com certeza dará ao seu evento o estilo que tanto sonha.

Já agora, para que todos possam desfrutar do Happy Dinner (dia em que os clientes que venham jantar ao restaurante CR7 Corner têm direito à oferta de uma bebida durante a refeição - cerveja, sumos ou água) e descontrair com os nossos deliciosos cocktails pela noite dentro, este evento passa das quintas para as sextas-feiras.

Contamos consigo!

PESTANA CR7 FUNCHAL

Praça do Mar, Funchal

fo.pestanacr7funchal@pestana.com