Problema da acessibilidade do Porto da Cruz está “resolvido”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve hoje no Porto da Cruz, na inauguração da empreitada de ‘Estabilização da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal’.

“Mais uma vez, no exercício do nosso governo, cumprimos com um compromisso para com a população. Como todos sabem, o Porto da Cruz foi fustigado em 2013 com um temporal que trouxe consequência muito graves para o bem-estar da população e nós tudo fizemos para repor a normalidade e as condições fundamentais de acessibilidade, atractividade e qualidade de vida para a população”, disse o presidente do Governo, sublinhando que “o Porto da Cruz é hoje uma freguesia, que dado à sua beleza natural, tem grande potencialidades de desenvolvimento turístico, é das zonas da Madeira com maior afluxo de turistas e, naturalmente, era fundamental resolver o problema de acessibilidade aquando do temporal”, e acrescentando que “esta obra foi muito complexa do ponto de vista técnico”. “Não era de simples execução e exigiu muito, num investimento de 8,8 milhões de euros”, valorizou.

Miguel Albuquerque disse ainda que “todos os compromissos que o Governo tem com o Porto da Cruz serão integralmente” e manifestou que o Executivo madeirense está “disponível para ajudar na resolução do problema do cemitério”.