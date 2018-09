Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o príncipe do Mónaco chega amanhã à Madeira. O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se amanhã pelas 16h30, ao Aeroporto Internacional da Madeira, onde receberá, à chegada à Região, o príncipe Alberto II do Mónaco.

Pelas 18 horas, o líder do executivo participa na Cerimónia de Entronização de Alberto II, pela Confraria do Vinho da Madeira, no Instituto do Vinho da Madeira.

A Confraria do Vinho da Madeira já entronizou cerca de 200 confrades.

Esta iniciativa revela-se de extrema importância para o Vinho Madeira, sobretudo ao nível da promoção, que passa a contar com o prestígio do novo embaixador.

Os dados provenientes do IVBAM, divulgados pela direção Regional de Estatística, mostram que a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 879 mil litros no 2.º trimestre de 2018, o que se traduziu em receitas de primeira venda na ordem dos 4,9 milhões de euros.

Comparativamente ao período homólogo, registou-se um aumento de 16,2% na quantidade e de 14,1% no valor.

Este aumento nas quantidades foi transversal a todos os mercados: o extracomunitário cresceu 19,5%, o comunitário 18,3% e o nacional 1,7%.

Quanto ao valor de primeira venda, registaram-se igualmente aumentos em todos os mercados: no mercado extracomunitário (+20,4%), no mercado intracomunitário (+9,7%) e no mercado nacional (+0,9%).

Nos primeiros seis meses do ano, e por comparação com o mesmo período de 2017, é de realçar o crescimento nas vendas para a Suécia (+94,9% nas quantidades e +112,7% em valor), Dinamarca (+70,1% nas quantidades e +39,0% em valor) e para o mercado francês (+34,9% nas quantidades e +33,2% em valor), que se mantém como destino principal do vinho “Madeira”.