Príncipe Alberto II do Mónaco visitou o Museu CR7

Aproveitando a vinda à Região no âmbito da cerimónia de entronização como confrade da Academia do Vinho Madeira, o Príncipe Alberto II do Mónaco visitou esta manhã o Museu CR7 no Funchal. Na visita fez-se acompanhar do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que partilhou uma imagem da ocasião na sua página de Facebook, escrevendo como legenda: “Esta manhã, com o Príncipe Alberto II do Mónaco no Museu CR7. Uma vez mais, encantado e rendido à beleza da nossa Região e aos talentos madeirenses. É sempre um gosto receber Sua Majestade na nossa terra. Que a Madeira fique sempre no seu coração!”