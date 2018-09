Príncipe Alberto II do Mónaco já chegou à Madeira

O Príncipe Alberto II do Mónaco chegou à Região esta sexta-feira. No Aeroporto Internacional da Madeira esperava-o o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes e o Representante da República, Irineu Barreto.

A Cerimónia de Entronização de Alberto II, pela Confraria do Vinho da Madeira, no Instituto do Vinho da Madeira, foi marcada para o final desta tarde.

Recorde-se que a Confraria do Vinho da Madeira já entronizou cerca de 200 confrades

De acordo com a Presidência do Governo Regional, a iniciativa é de “extrema importância para o Vinho Madeira, sobretudo ao nível da promoção, que passa a contar com o prestígio do novo embaixador”.

Os dados provenientes do IVBAM, divulgados pela Direcção Regional de Estatística, mostram que a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 879 mil litros no 2.º trimestre de 2018, que se traduziram em receitas de primeira venda na ordem dos 4,9 milhões de euros.

Comparativamente ao período homólogo, registou-se um aumento de 16,2% na quantidade e de 14,1% no valor.

Este aumento nas quantidades foi transversal a todos os mercados: o extracomunitário cresceu 19,5%, o comunitário 18,3% e o nacional 1,7%.

Quanto ao valor de primeira venda, registaram-se igualmente aumentos em todos os mercados: no mercado extracomunitário (+20,4%), no mercado intracomunitário (+9,7%) e no mercado nacional (+0,9%).

Nos primeiros seis meses do ano, e por comparação com o mesmo período de 2017, é de realçar o crescimento nas vendas para a Suécia (+94,9% nas quantidades e +112,7% em valor), Dinamarca (+70,1% nas quantidades e +39,0% em valor) e para o mercado francês (+34,9% nas quantidades e +33,2% em valor), que se mantém como destino principal do vinho “Madeira”.