Presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira apela à reflexão no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala esta quinta-feira dia 3 de Maio), o presidente da Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, António Macedo Ferreira, apelou em comunicado à reflexão sobre a importância do papel do jornalismo numa democracia moderna e, sobretudo, face ao às mudanças introduzidas na profissão pela “mutação tecnológica acelerada” e aos constrangimentos económicos do sector.

“O dia mundial da liberdade de imprensa remete-nos, a nós jornalistas, para uma reflexão sobre o valor e a importância da nossa profissão num Estado de direito, numa democracia moderna. No contexto de uma mutação tecnológica acelerada com impacto significativo na ‘comunicação instantânea’ importa, na minha opinião, lembrar a função da ‘PERGUNTA’ no jornalismo. Sempre dentro das regras do código deontológico, nós, os jornalistas, temos a prerrogativa de questionar, de exigir respostas, de confrontar a fonte (o que não existe por exemplo nas redes sociais). Uma MISSÃO cada vez mais rara”, realça António Macedo Ferreira.

Para o presidente da Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, “factores de diversa ordem contribuem para essa realidade, como a falta de recursos humanos nas empresas. As quebras nas vendas, na publicidade e a concorrência da internet, continuam a provocar uma descida significativa nas receitas das empresas de comunicação social e por consequência os cortes orçamentais têm impacto directo na qualidade dos trabalhos jornalísticos”.

“Neste contexto e em mercados pequenos onde a luta pela receita publicitária é muito forte nem sempre se torna clara a diferença da notícia da ‘publicidade’”, refere, deixando o apelo: “Cabe a cada um de nós, jornalistas, discernir estas realidades ambas necessárias para a sobrevivência das empresas, sem, contudo, colocar em causa a credibilidade profissional do jornalista”.

“Aqui importa referir a necessidade de promover a transparência nas relações entre empresas de comunicação social, instituições públicas, companhias privadas. Neste cenário empresarial as condições de trabalho do jornalista ficam comprometidas. A precariedade no sector é comum, com consequências nefastas na independência do jornalista que nos últimos anos vem dependendo, cada vez mais, de fontes oficiais, especialmente de natureza política”, acrescenta António Macedo Ferreira.

No seu discurso o representante do sindicato, refere-se ainda à “perda de memória das redacções, que impedem a transmissão dos valores do jornalismo, a inexistência de uma cultura de classe profissional que afirme diariamente a importância do jornalismo livre como valor democrático e a crescente falta de ‘conexão’ com os reais interesses informativos da população, o futuro do jornalismo não trará nada de bom”.

“Importa por isso, neste dia mundial da liberdade de imprensa reflectir sobre estes problemas que sendo transversais no ‘mundo’ democrático assumem particular relevância numa região como a Madeira.

Afinal, a liberdade de imprensa deve estar em primeiro lugar, na consciência do jornalista”, conclui António Macedo Ferreira.