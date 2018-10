Presidente do Governo Regional da Madeira pede ajuda

Miguel Albuquerque pede ajuda: o presidente do Governo Regional classifica de “vigarice” o montante das verbas que o Orçamento do Estado canaliza para a Madeira e desafia a população a “tomar uma posição”. No total vêm, em 2019, cerca de 400 milhões de euros, incluindo a fatia de 73,4 milhões destinada aos municípios e freguesias. Já a descida da taxa de juro do empréstimo contraído no PAEF vai gerar poupança de 57 milhões. É este o grande assunto, acompanhado por uma foto ilustrativa de Albuquerque e António Costa, que faz manchete na edição desta quarta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujo desenvolvimento poderá ser lido no interior ao longo de cinco páginas com vários trabalhos da autoria dos jornalistas Élvio Passos, Maria Catarina Nunes e Nélio Gomes.

No topo da capa poderá ver outra foto, mais pequena, sobre o jogo de ontem à noite: Talento vence nos Barreiros. Saiba que a selecção nacional de sub-21 garantiu ontem o apuramento para o ‘play-off’ do Europeu, conforme conta o jornalista Filipe Sousa numa reportagem de duas páginas no interior.

Ao lado poderá outros dois destaques: Empresário iraniano garante que paga impostos na Região, como explica o jornalista Miguel Fernandes Luís, e Arquivo do DIÁRIO até 2000 disponível on-line, como informa a jornalista Érica Franco.

Já na parte inferior da capa poderá ler que parceiro da Microsoft abre centro de competências no Funchal, como revela o jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

