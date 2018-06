Presidente da TAP justifica tarifas elevadas para a Região com Lei do Mercado

O Governo Regional da Madeira e a Tap Portugal assinaram, esta segunda-feira, um “Protocolo de Cooperação” com vista a desenvolver acções no âmbito das comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.

Na cerimónia de assinatura do documento, no Salão Nobre do Governo Regional, Pedro Calado aproveitou a presença de Antonoaldo Neves e de Miguel Frasquilho, presidente executivo e presidente do Conselho de Administração da TAP, respectivamente, para insistir em dois pedidos: juntar esforços com todos os ‘players’ para encontrar soluções à limitação da operacionalidade do aeroporto e olhar para os preços da tarifas aéreas que são praticadas para a Madeira e que põem em causa o Princípio da Continuidade Territorial: “Não podemos ter o mesmo preço que outros destinos”, alertou o vice-presidente do Governo Regional.

Antonoaldo Neves acabou por reagir a pedido dos jornalistas, justificando que em causa estão leis do mercado e que a solução pode estar num futuro próximo quando a transportadora aérea aumentar a capacidade de transporte de passageiros, através da aquisição de aeronaves com mais lugares.

Sobre o cancelamento de viagens devido aos ventos no Aeroporto da Madeira, Antonoaldo Neves respondeu: “Não vou abrir mão da segurança na minha administração”, admitindo que é necessário fazer mais estudos para perceber se é possível “ter mais precisão” sobre os ventos. Realçando que “um cancelamento de um voo é o pior que pode acontecer” a uma empresa de transporte aéreo, o presidente executivo revelou também que entre Janeiro e Maio de 2017 foram cancelados 33 voos, 22 devido à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira. Já este ano, no mesmo período, foram canceladas 192 viagens, 139 das quais pelas mesmas razões.

Já sobre a parceria para as comemorações dos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira e Porto Santo, o executivo madeirense e a transportadora nacional estão de acordo. Com este protocolo, que apesar de ter sido formalmente fechado esta segunda-feira já teve início com a viagem no avião retro, a 2 de Junho, a Tap compromete-se a “analisar os pedidos referentes à deslocação de personalidades que pela sua relevância e reconhecimento a nível artístico, cultural e intelectual, sejam convidadas a participar nas actividades organizadas a nível regional ou nacional no âmbito das comemorações dos 600 anos”. Mais: a transportadora aérea “compromete-se a promover a imagem e o conceito” destas celebrações “através da inclusão do símbolo e das iniciativas incluídas no calendário oficial das comemorações nos seus canais de comunicação”. A TAP compromete-se ainda a desenvolver outras iniciativas adicionais que sejam acordadas. Por outro lado, o Governo Regional confere à Tap o título de parceiro oficial das comemorações, compromete-se a inserir o logotipo da TAP em todo o material de comunicação das comemorações, além de disponibilizar à empresa convites para todos os eventos realizados no âmbito dos 600 anos.

Antonoaldo Neves disse ainda que a TAP vai abrir um concurso para a criação de um símbolo alusivo às comemoraçãoes dos 600 anos da descoberta do arquipélago para utilizar num avião da transportadora.