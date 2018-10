Presidente da República vai ouvir os partidos na ALM sobre a data das eleições regionais

O Presidente da República vai auscultar os representantes dos sete grupos parlamentares na Assembleia Legislativa da Madeira numa audiência que terá lugar no Palácio de São Lourenço, na presença do Representante da República, na tarde da próxima sexta-feira, dia 2 de Novembro.

Marcelo Rebelo de Sousa pretende, ouvir a opinião das sete forças políticas representadas no parlamento madeirense - PSD, PS, JPP, CDS, PCP, BE e PTP - tendo em vista a marcação da data das eleições legislativas regionais.

Refira-se que nos termos do artigo 133.º, alínea b), da Constituição, e do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de Fevereiro (Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira), o acto eleitoral deve ser marcado até 60 dias antes da data do sufrágio, devendo o chefe de Estado auscultar as sensibilidades de cada partido representado no parlamento.

Contudo, não há memória de que a audiência preliminar de um Presidente da República tenha efectuado a consulta aos partidos com assento parlamentar com uma antecedência de sensivelmente um ano, conforme fará Marcelo Rebelo de Sousa.

Refira-se que 2019 é um ano com três actos eleitorais - europeias (a 26 de Maio), legislativas nacionais e regionais - devendo estas últimas ser marcadas no período compreendido entre 24 de Setembro e 14 de Outubro.

Recorde-se que o Presidente da República realiza nos dias 1 de Novembro, quinta-feira, uma visita à ilha do Porto Santo, por ocasião das celebrações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira. No final do dia, viaja para o Funchal e deslocar-se-á à casa de António Pimenta, em São Roque, uma das vítimas dos incêndio de Agosto de 2016.

No dia 2 preside à cerimónia dos 181 anos do antigo Liceu Jaime Moniz, seguindo-se a audiência no Palácio de São Lourenço.