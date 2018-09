Presidente da República envia condolências à família do militar madeirense que morreu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências à família do militar do Exército que morreu na sexta-feira no Regimento de Comandos, em Sintra.

“O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas apresentou à família enlutada deste militar do Exército as suas mais profundas condolências”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da Presidência.

O militar morreu na sexta-feira no Regimento dos Comandos, no quartel da Carregueira, em Sintra, devido a um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo, anunciou o Exército.

O caso ocorreu às 19:42, com o Exército a referir que foram acionados “os procedimentos de emergência médica e as autoridades competentes para averiguar o ocorrido”.