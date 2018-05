Presidente da República deve intervir contra a “chantagem inadmissível” do Primeiro-ministro

Mais do que termos ficado a saber que a recente reunião entre Miguel Albuquerque e António Costa resultou num “adiamento na resolução dos problemas dos dossiers que estão entre a República e a Região”, Rui Barreto, do CDS-PP, diz que “lamentavelmente” também ficamos a saber que além da República não resolver os assuntos pendentes com a Região, como é o caso dos juros pagos pela Região ao Estado, “ficamos a saber também que o Governo da República quer reduzir o valor do subsídio de mobilidade a todos os residentes na Madeira”, denunciou.

Para o parlamentar centrista, as recentes declarações do Primeiro-ministro sobre o subsídio social de mobilidade configura uma “chantagem” intolerável, razão pela qual pede a intervenção do presidente da República.

“Nós não podemos permitir este tipo de chantagem que é condicionar a redução da taxa de juro à redução do valor pago a todos os residentes no que toca à mobilidade entre a Madeira e o Continente. Isto é absolutamente inadmissível. Os madeirenses não podem permitir este tipo de chantagem. Nem pode haver limitação à mobilidade”, exigiu.

Rui Barreto lembrou que o Estado também apoia a mobilidade dos continentais, apontando os exemplos da Transtejo, da CP e da Carris, para questionar o porquê do tratamento ‘desigual’ do Governo socialista em relação à Madeira.

“Porque é que querem impor limites na mobilidade dos madeirenses entre a Madeira e o Continente? E porque é que fá-lo em relação à Madeira e não se pronuncia em relação aos Açores? O que é que está por detrás desta ‘cortina’ em relação a todos os madeirenses?”, interrogou-se. Dito isto, considerou estar na altura de Marcelo Rebelo de Sousa “se pronunciar e não permitir que o Governo da República possa habilidosamente estar utilizar a não resolução de dossiers para proventos políticos nas próximas eleições. Isto é totalmente inadmissível”, recriminou.

“Se temos obrigações temos de ter também os mesmos direitos”, reforçou Rui Barreto. Exige por isso a “repartição justa entre aqueles que são os princípios constitucionalmente consagrados, como o princípio da continuidade territorial, que tem de ter o mesmo valor para a Madeira e para os Açores e não haver uma descriminação como se tem verificado até agora”, constatou.

Contra esta habilidade de “arremesso político”, Rui Barreto exortou o presidente da República que “intervenha para não permitir qualquer tipo de chantagem”.