Presidente da República condecora duas personalidades e uma associação

As ordens honoríficas portuguesas visam galardoar personalidades e instituições que se hajam notabilizado, nomeadamente, por méritos pessoais, como também por acções relevantes em prol da comunidade.

O Presidente da República, na qualidade de Grão-Mestre de todas as Ordens Honoríficas Portuguesas, decidiu, para a Região Autónoma da Madeira, conceder as seguintes distinções

honoríficas:



- Muriel Dilly Henriques de Freitas Santos Ribeiro, com o grau de comendador da ordem do Mérito Empresarial – classe do Mérito Comercial;

- João Filipe Gaspar Rodrigues, com o grau de comendador da Ordem do Mérito;

- Associação Musical e Cultural XARABANDA, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito;

As condecorações serão impostas pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, por delegação do Presidente da República, em cerimónia solene, a realizar pelas 11h30, no próximo dia 10 de Junho — Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas— no Palácio de São Lourenço.