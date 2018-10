Prepare-se para uma semana chuvosa

Céu geralmente muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em especial nas vertentes sul e nas zonas montanhosas da ilha da Madeira. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Região, hoje, 8 de Outubro, acompanhadas por vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h) nas zonas montanhosas até ao início da tarde.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, as mesmas previsões são esperadas para a cidade do Funchal, num dia marcado por chuva e trovoada.

A semana adivinha-se chuvosa e a partir da próxima quinta-feira, 11 de Outubro, as temperaturas vão descer entre 2 e 5 graus Celsius a partir de quinta-feira, dia em que está prevista chuva, que poderá ser intensa em alguns locais de Portugal continental.

Segundo Maria João Fraga, “na quarta-feira prevê-se muita nebulosidade que vai afectar a região sul porque temos uma depressão a oeste da Madeira que vai deslocar-se para leste (...). Tem uma massa de ar relativamente quente associada com conteúdo de vapor de água elevado que depois no seu deslocamento por leste vem por sul começando a afectar o continente de sul para norte”, explicou.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC