Prémio Municipal Maria Aurora no valor de três mil euros com inscrições abertas até 31 de Maio

A Câmara Municipal do Funchal abriu em Abril as inscrições de trabalhos para a 4.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora (PMMA) até ao dia 31 de Maio, altura em que todos os funchalenses com mais de 16 anos poderão entregar trabalhos variados sobre a temática da Igualdade de Género, habilitando-se a vencer um prémio no valor de 3 mil euros.

O Prémio Municipal Maria Aurora foi criado em 2014 pela CMF, no sentido de promover e desenvolver trabalhos em prol da igualdade, perpetuando, deste modo, o nome da jornalista e escritora, reconhecida por todos como uma grande defensora dos direitos das mulheres. Madalena Nunes, a Vereadora com o pelouro da Igualdade de Género, considera que esta é sempre uma “oportunidade especial para recordarmos uma personalidade tão marcante como a Maria Aurora, dando eco a problemáticas que continuam a ser absolutamente actuais e obrigatórias na nossa sociedade”, refere a vereradora que o prémio enquadra-se numa “estratégia transversal do Município” que tem nesta questão da igualdade de género, uma das suas prioridades, tendo feito trabalhos como “a publicação de um Plano Municipal plurianual para a Igualdade, a adesão a vários protocolos nacionais, a criação do Conselho Municipal, de um Dia próprio e a indicação de uma Conselheira Municipal, cargo desempenhado actualmente por Guida Vieira”.

O PMMA visa distinguir o melhor trabalho apresentado pelos candidatos, seja em forma de projecto, estudo, investigação, reportagem, brochura ou livro, que promova um melhor conhecimento sobre o tema da Igualdade de Género e que contribua para o seu aprofundamento e implementação no Município, sendo de destacar “a sua valência de estimular o envolvimento da sociedade civil na discussão, reflexão e produção a respeito destes temas”, defende a Vereadora, confiante de que esta 4.ª edição “continue a crescer no número dos trabalhos a concurso.”

Todos os candidatos ao PMMA devem apresentar uma ficha de inscrição disponível no ‘site’ da Autarquia juntamente com a entrega do projecto, (obrigatoriamente sob pseudónimo), num sobrescrito opaco fechado, nos Paços do Concelho, mais especificamente, na Divisão de Desenvolvimento Social, ou remetidos via postal.