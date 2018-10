Preços dos combustíveis voltam a subir

Os preços dos combustíveis estão mais caros a partir desta segunda-feira na Madeira.

À meia-noite entraram em vigor os valores que serão praticados até ao próximo domingo e que são os mais altos do mês em curso. A saber:

Gasolina IO95

1.555€

Gasóleo Rodoviário

1.346€

Gasóleo Colorido e Marcado

0.876€

Na primeira semana de Outubro, a gasolina passou dos 1,545 para os 1,539 euros por litro, o gasóleo dos 1,312 para os 1,308 e o gasóleo marcado e colorido dos 0,846 para os 0,842 euros por litro.

Na segunda semana deste mês e até ontem, a gasolina IO95 custava 1.538€, o gasóleo rodoviário estava fixada nos 1.315€ e o gasóleo colorido e marcado 0.848€.

Agora, em cada 10 litros, quem abastecer paga mais 17 cêntimos do que na semana anterior se se tratar de gasolina e mais 31 cêntimos se for gasóleo.

A evolução dos preços dos combustíveis tem por base o comportamento do barril de petróleo e produtos derivados nos mercados internacionais.

Consumo de combustíveis cresce 3,3% na primeira metade do ano

Entre aumentos e recuos, ros primeiros seis meses de 2018, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira atingiu os 71,1 milhões de litros, valor superior ao do mesmo semestre do ano precedente em 3,3%.

Segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, e divulgados em Agosto pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 1.º semestre de 2018 foram introduzidos 51,0 milhões de litros de gasóleo, mais 4,9% do que no período homólogo.

No que se refere às gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou uma diminuição homóloga de 3,3%, enquanto a de 98 octanas registou um aumento de 10,1%. Entre Janeiro e Junho de 2018, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 15,8 e 4,3 milhões de litros, respectivamente, face ao mesmo período do ano anterior.

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 8,1 e 3,5 mil toneladas, respectivamente, traduzindo pela mesma ordem, um aumento de 3,4% e uma diminuição de 3,5% em comparação com o 1.º semestre do ano transacto. Já no gás natural, a quantidade introduzida foi de 8,8 mil toneladas, +0,8% que no semestre homólogo.

No que concerne à média dos preços, verificou-se que no 2.º trimestre de 2018 foi mais elevada em comparação com o trimestre transacto e o período homólogo, tendo o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,266€, superior ao registado no período homólogo (1,181€) e no trimestre anterior (1,223€

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,521€, superior em 5,6 cêntimos ao verificado no 1.º trimestre de 2018, observando-se uma subida de 7,8 cêntimos face ao observado no período correspondente do ano precedente.

Um momento discutível

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou em Julho que a partir do dia 9 desse mesmo mês, os madeirenses teriam combustíveis (gasolina95 e gasóleos) mais baratos do que no continente, mediante uma Portaria que determinou a baixa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Na altura, o gasóleo custava 1,280 euros, a gasolina 95 estava fixado em 1,510 euros e gasóleo rodoviário 0,815. Agora é o que se vê.

E como é no continente?

Segundo revela o ECO, tendo em conta os dados oficiais da Direção-Geral de Energia, o litro da gasolina vai passar a custar 1,4246 euros se se verificar a descida de três cêntimos que está prevista, o que anularia o agravamento observado na semana anterior (o preço subiu em média dois cêntimos). Será a maior descida desde janeiro de 2016.

O mesmo não deverá acontecer no gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal: a descida de meio cêntimo fará com que o litro de diesel passe a custar 1,4246 euros, isto após uma subida de três cêntimos da semana passada.

Saiba ainda que no continente o gasóleo e a gasolina subiram mais de 15 cêntimos por litro no terceiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2017. Só no gasóleo, o agravamento de preços atingiu quase 13%, de acordo com a análise da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) à evolução do mercado de julho a setembro. O preço médio do gasóleo no terceiro trimestre deste ano fixou-se em 1,366 euros por litro, mais 15,5 cêntimos do que no trimestre homólogo. Já o preço médio de venda da gasolina subiu, no mesmo período, de 1,438 euros para 1,590 euros por litro. Em termos práticos, um depósito de 50 litros de gasóleo está este ano 7,75 € mais caro e o de gasolina mais 7,60 euros.

Para tirar preços a limpo consulte www.precoscombustiveis.dgeg.pt.