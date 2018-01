Preço das casas na Madeira sobe 5% durante o quarto trimestre de 2017

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 5% durante o quarto trimestre de 2017, situando-se em 1.352 euros/m2, a terceira região mais cara do país, segundo o índice de preços do idealista, o marketplace imobiliário de Portugal.

No último trimestro do ano, o Funchal registou um aumento de 5,3%, sendo a terceira cidade mais cara de Portugal, onde o preço do metro quadrado custa 1.641 euros. Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida similar de 5,5% durante o mesmo período, situando-se em 1.690 euros/m2

Regiões

Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em relação ao terceiro trimestre de 2017. As regiões que apresentaram uma subida mais significativa foram Norte e Lisboa (7,4% e 5,4% respetivamente), seguidas pela Região Autónoma da Madeira com um aumento de 5% e Algarve com uma variação trimestral de 4,5%. As regiões com as menores subidas foram Centro (0,4%) e Alentejo (2,9%).

Lisboa com 2.351 euros/m2 continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 1.724 euros/m2 e Madeira (1.352 euros/m2). Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro (960 euros/m2), o Alentejo (1.128 euros/m2) e o Norte (1.241 euros/m2), como as regiões mais baratas.