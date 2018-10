Precipitação nas serras do Funchal atinge situação meteorológica de risco moderado a elevado

A precipitação acumulada nas últimas seis horas (entre as 04:00 e as 10:00) no Chão do Areeiro (42,2 mm) e no Pico Alto (41,7 mm) corresponde a situação meteorológica de risco moderado a elevado, ou seja, já atingiu valores condizentes com o nível de aviso laranja (> 41 mm/6h).

Para este intervalo de tempo, destaque também para a chuva caída na Bica da Cana (33,0 mm), quantidade também já associada a situação de risco equivalente a aviso amarelo.

Recorde-se que para o intervalo de apenas uma hora – outro dos critérios para a emissão de aviso meteorológico - os extremos da precipitação registada esta manhã atingiu nível de aviso amarelo em quatro estações: Pico Alto (14,7 mm/1h, às 08:10; Chão do Areeiro (13,6 mm/1h, às 09:30; Monte (11,4 mm/1h, às 09:40; e Bica da Cana (10,6 mm/1h, às 08:00).

Equivale dizer que no que toca ao total da precipitação extrema, há sete registos (cinco amarelos e dois laranja) que encaixam no padrão dos avisos meteorológicos.

Entretanto o reaparecimento do sol já vai dando um ar da sua graça em muitos locais do arquipélago.