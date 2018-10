Precipitação atinge níveis de aviso amarelo nas terras altas

Na última hora (até às 08h) a principal variação no estado do tempo foi para o aumento da precipitação nas terras altas, que já atingiu níveis de aviso amarelo em três estações do IPMA: Pico Alto (14,6 mm/1h), Chão do Areeiro (11,8 mm) e Bica da Cana (10,6 mm).

Ao contrário da chuva, o vento não aumentou de intensidade, mantendo-se os ‘recordes’ verificados durante a madrugada – Lombo da Terça (112 km/h, às 05h10) e Chão do Areeiro (109 km/h, às 05h30). Estas foram as únicas das 15 estações equipadas com anemómetros a registar rajadas de vento acima dos 100 km/h.

Relevante é também a temperatura no ar sentida registada esta noite, particularmente na Costa Norte da Madeira.

No Porto Moniz a temperatura mínima sentida esta madrugada foi de 23,1ºC (07h50), tendo em plena madrugada atingido os 24,2ºC (05h10).

Em São Vicente a mínima foi de 22,5ºC (08h00).