Precariedade, Educação e Saúde são prioridades do PCP para 2019

Propostas sobre as leis de trabalho, nomeadamente a urgência de criar vínculos laborais para os trabalhadores permanentes, são as que o PCP começa por destacar para o Orçamento da Região em 2019.

Os comunistas foram os primeiros a ser recebidos, pelas 10 horas desta sexta-feira, pelo Vice-Presidente do Governo Regional, que continua a ouvir os vários partidos sobre o Orçamento Regional do próximo ano, durante a manhã de hoje.

Além das ideias para os trabalhadores, Ricardo Lume falou sobre a criação do enfermeiro de família, sobretudo a pensar nas crianças, nos casos em que o médico de família não chega para todos os agregados familiares da Região.

No sector da Educação, assim como na proposta apresentada pelo PS, e divulgada na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, o PCP pede manuais escolares para todos os alunos do ensino obrigatório, mas ainda gratuitidade nos transportes públicos para todos os alunos.

Ainda sobre a rede de transportes públicos m, o deputado aponta a necessidade de uma melhor cobertura em toda a Região, além de uma quebra nas tarifas praticadas.