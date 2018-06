Praias do Porto Santo já têm as bandeiras azuis

O Porto Santo já hasteou, no Dia Mundial do Ambiente, três bandeiras azuis, símbolo de qualidade das águas da Ilha Dourada. Destaque para as praias dos Hotéis Pestana Dunas, Vila Baleira e Fontinha.

O presidente da edilidade, Idalino Vasconcelos, disse que “é com muito orgulho que erguemos a bandeira azul, pois este galardão é fruto do trabalho de muita gente”.

“Temos de criar e educar as crianças e os jovens para tudo aquilo, que está relacionado com o ambiente, porque são eles e elas os homens e as mulheres do amanhã”, disse.

Idalino Vasconcelos salientou ainda, que “o ambiente precisa das crianças e é através delas que vamos ter um melhor Porto Santo, uma melhor Madeira e um mundo melhor”.

Na Praia da Fontinha foi inaugurado um moral alusivo a este dois dias, o hastear da Bandeira Azul e o Dia Mundial do Ambiente. Este moral foi um desafio da edilidade local para os alunos do CAO – Centro de actividades ocupacionais – Porto Santo, que assim vão desenvolver uma série de desenhos naquele espaço relacionados com o mundo ambiental.

Nesta mesma Praia da Fontinha estavam várias crianças de algumas escolas básicas, que realizaram varias iniciativas alusivas ao ambiente.