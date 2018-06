Pragas urbanas: quais as maiores ameaças para a saúde pública?

- Identificar os riscos para a saúde pública relacionados com as pragas;

- Informar as autoridades e a população sobre esses riscos;

- Assegurar que os Profissionais do Controlo de Pragas Urbanas sejam reconhecidos por proteger os cidadãos, as famílias e as suas propriedades;

- Aconselhar a melhoria das condições que potenciam a vulnerabilidade das edificações às pragas urbanas;

➢- Participar activamente na prevenção, monitorização e controlo de pragas urbanas;

➢- Desenvolver a formação, educação e certificação dos profissionais do controlo de pragas urbanas, mas também da população civil.

As pragas urbanas são espécies que se multiplicam de forma desordenada no ambiente urbano, representando um risco directo ou indirecto para a saúde humana, mas também constituem um risco para as suas residências.

Existem diversas pragas urbanas que podem afectar a vida e o quotidiano das pessoas de formas distintas, sendo os maiores exemplos os mosquitos, baratas, ratos, pombos e moscas.

As 6 piores pragas urbanas:

Estas são as principais espécies que podem originar problemas à saúde de forma directa ou indirecta, pelo que é necessário uma monitorização, prevenção e controlo assíduo da sua proliferação.

Pombos

Os pombos são animais muitos frequentes em qualquer cidade, mas podem ser um perigo para a saúde humana, uma vez que conseguem transmitir várias doenças, conhecidas como zoonoses, como a criptococose ou a salmonelose, por exemplo.

No entanto, a transmissão deste tipo de doenças acontece principalmente através dos excrementos e, por isso, embora não seja necessário eliminar os pombos, é preciso ter cuidado para evitar o contacto directo com as fezes. Além disso, é importante que as cidades façam uma limpeza adequada das fezes, já que, quando secam, podem transformar-se em partículas e deste modo podem ser inspiradas através do nosso sistema respiratório.

Ratos

Os ratos são um dos principais vetores de doenças nocivas aos seres humanos.

Ao encontrar os factores principais de proliferação (água, comida, abrigo e acesso), um casal de roedores pode gerar até 15 mil descendentes em apenas um ano.

Ter roedores na sua habitação é um assunto sério e poderá transformar-se rapidamente numa situação mais complicada.

Os ratos são portadores de algumas das doenças mais perigosas e que colocam em causa a saúde pública!

A matéria fecal do rato e urina, também podem disseminar inúmeras doenças, como por exemplo, a leptospirose, uma doença debilitante que causa problemas no fígado, rins e coração. O rato é considerado uma praga urbana, contudo insere-se nas pragas urbanas de maior dimensão e hábitos peculiares.

Formigas

Vistas como inofensivas por muitos, as formigas são muito mais do que uma simples chatice. É um grande incomodo tê-las a invadir a sua cozinha por causa de alimentos descuidados nas bancadas.

Estes insectos são grandes vectores de bactérias e vírus, alimentando-se de muitas coisas diferentes, de matéria orgânica, incluindo açúcares. O problema originado pelas formigas, é que depois de andar por cima de algo contaminado, a formiga vai introduzir-se nas edificações, com inúmeras bactérias nas suas patas e contaminando os locais em que se desloca.

Baratas

As baratas são grandes inimigas do ambiente urbano e trazem grandes riscos para os seres humanos.

As baratas, quando em condições propensas para a sua proliferação, multiplicam-se a uma velocidade incrível.

Vivem em locais de saneamento, mas deslocam-se às edificações para respectiva alimentação, procurando abrigo e calor.

Enquanto se movimentam no interior das habitações, vão deixando para trás bactérias, parasitas, entre outros.

No entanto, as baratas não precisam de contaminar uma superfície para prejudicá-lo, elas podem fazê-lo simplesmente existindo e transmitindo repugnância face à sua existência física. Os seus excrementos, a urina, os corpos em decomposição da barata e a sua pele transformam-se em partículas que podem representar um risco sério aos asmáticos quando inaladas, especialmente crianças.

As partículas referidas anteriormente introduzem-se nos pulmões e provocam reações alérgicas, havendo indícios que indicam ser pior para a asma do que o cabelo do cão, gato ou até mesmo a poeira convencional.

Mosquitos

Os mosquitos ocupam o primeiro lugar na lista de espécies que originam mais mortes por ano, sendo actualmente responsáveis por cerca de 725 mil mortes anualmente.

Estes animais transportam várias doenças, existindo alguns casos de doenças exclusivamente transmitidas por estes insectos. As doenças mais abordadas face aos mosquitos são a Febre amarela, Dengue, Zika e Chikungunya, mas existem muitas mais veículadas pelos mesmos.

Infelizmente, esta é a praga urbana mais difícil de ser eliminada, já que é necessária uma consciência colectiva para evitar água parada em qualquer ambiente. Os mosquitos, principalmente o Aedes Aegypti, são perigosos para toda a sociedade.

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar!

O controlo e prevenção de pragas é importante, pois representa um pilar fundamental da prevenção da saúde pública.

