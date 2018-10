PPM preocupado com actual situação do novo hospital da Madeira

O PPM Madeira está preocupado com a situação relacionada com o novo hospital da Madeira. Para João Noronha, o primeiro-ministro faltou com a verdade quando na última visita oficial à RAM em reunião mantida com o Governo Regional, na Quinta Vigia, anunciou que a construção do novo hospital seria projecto de interesse comum e que seria financiado a 50% pelo orçamento de Estado.

“As notícias vindas a público demonstram que o Estado suportará 13% do referido montante global. Para o PPM a palavra do primeiro-ministro devia ser compromisso inviolável. Desde modo, o PPM manifesta a sua total indignação pelo não compromisso do primeiro-ministro em relação ao financiamento do novo hospital”, diz num comunicado dirigido à imprensa.

No entanto, segundo João Noronha, não pode o Governo Regional utilizar esta manobra do primeiro-ministro para atrasar ainda mais esta tão importante obra do sector da saúde. E, por isso, no seu entender, deve garantir financiamento imediato para o início das obras. “Propomos que o Governo renegoceie com a PPP`s do sector viário a redução financeira atribuídas às mesmas e que essas poupanças sejam canalizadas para a construção do novo hospital público”, concluiu.