PPM Madeira lamenta morte de António Arnaut

Numa nota hoje dirigida hoje imprensa, o PPM Madeira lamenta o falecimento de António Arnaut, fundador do Sistema Nacional de Saúde.

“Devemos saber reconhecer o seu desejo por uma saúde pública e com a qualidade que se exige. Um sistema que mesmo não sendo perfeito, vai conseguindo funcionar numa república pouco interessada em cumprir com a constituição na defesa de uma saúde para todos. Para o PPM, não são as diferenças de ideologias que importam, mas sim o verdadeiro significado político de querer fazer o melhor que está ao nosso alcance em beneficio dos outros. Desta forma e com pesar, saudamos um grande português merecedor do nosso respeito”.

São as palavras que constam da nota de pesar assinada por João Noronha.